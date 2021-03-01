Житель Саранска, убивший своего знакомого, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который во время ссоры нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 7 декабря прошлого года 38-летний житель Саранска гостил у своего знакомого того же возраста, проживающего в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой гость несколько раз ударил владельца жилья по лицу. Хозяин квартиры взял со стола нож и нанес им оппоненту ранение живота. Затем обвиняемый ударил пострадавшего ножом в грудную клетку. После этого фигурант уголовного дела вынес знакомого на лестничную площадку. В это время зазвонил телефон пострадавшего. Обвиняемый ответил на звонок и сказал звонившему, чтобы тот поднимался на этаж и забирал своего друга. Последний, о6наружив товарища в бессознательном состоянии, вызвал медиков. Утром 8 декабря пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что неизвестный мошенник прислал жительнице Саранска бумагу вместо штор.

Источник: 13.мвд.рф