В Ардатове местный житель подозревается в краже денег у пенсионера

В Ардатове сотрудниками правоохранительных органов был возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 51-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у пенсионера.

Стражи порядка выяснили, что некоторое время назад подозреваемый гостил у 68-летнего пенсионера. Мужчина распивал спиртные напитки в компании владельца жилья. Последний давал подозреваемому деньги на покупку спиртного. После завершения попойки мужчина ушел, но спустя некоторое время вернулся обратно. Обнаружив владельца жилья спящим, подозреваемый стал доставать из кармана его одежды денежные средства в сумме 3 тыс. рублей. Пенсионер проснулся и схватил мужчину за руку, но последний вырвался и убежал с украденными деньгами.

В кратчайшие сроки 51-летний гражданин был задержан. Мужчина признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф