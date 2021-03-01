Жительница Мордовии, ударившая ножом бывшего гражданского мужа, предстанет перед судом

В Мордовии предстанет перед судом местная жительница, которая во время ссоры ударила ножом бывшего гражданского мужа.

В конце декабря прошлого года 54-летний житель села Селищи предложил 60-летней бывшей гражданское жене, проживающей в Саранске, вместе отметить новогодние праздники. Последняя ответила согласием. Мужчина и женщина расстались весной 2020 года. На протяжении нескольких дней бывшие сожители распивали спиртные напитки. Днём 9 января женщина решила приготовить обед. Владельцу жилья, который хотел продолжать застолье, данное намерение гостьи не понравилось, вследствие чего произошла ссора. В процессе выяснения отношений мужчина замахнулся на бывшую сожительницу. Женщина ударила оппонента кухонным ножом, который в тот момент находился у неё в руках.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины проникающее в брюшную полость колото-резаное ранение с повреждением легкого.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Саранска в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф