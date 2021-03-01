Житель Рузаевского района фиктивно прописал в своем доме гражданина Узбекистана

В Рузаевском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе прошлого года 68-летний житель села Архангельское Голицыно фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащем ему доме гражданина Узбекистана 1982 года рождения, который на самом деле проживает в Московской области.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф