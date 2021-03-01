Мэр Саранска обсудил отключение света в жилом доме по улице Советской

В Саранске в минувшую субботу в жилом доме №109 по улице Советской долгое время отсутствовало электроснабжение.

Причиной тому стало повреждение подводящего к дому кабеля. Для устранения аварии было привлечено муниципальное предприятие «Горсвет», хотя кабель находится на балансе ООО «Дом», которое ничего не смогло сделать в этой ситуации.

Во время оперативного совещания в городской администрации мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что таких ситуаций быть не должно. Градоначальник отметил, что организация получает деньги за содержание кабеля, а в результате сделать ничего не смогла.

Мэр также подчеркнул, что люди в подобных ситуациях страдать не должны.

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Источник: adm-saransk.ru