В Саранске возобновляется работа ярмарок выходного дня

В Саранске с 13 марта в штатном режиме возобновляется работа ярмарок выходного дня.

Торговые ряды расположатся на традиционных местах в микрорайонах города по следующим адресам: на ул. Энгельса, в районе МОУ «Лицей №26», на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), на ул. Косарева, в районе домов №№76, 78, 80, включая парковку напротив магазина «СПАР», а также на парковке у РДК (на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической).

Арендная плата за размещение торговой точки на ярмарках выходного дня не берется.

Мэр Саранска Пётр Тултаев напомнил, что на ярмарках в обязательном порядке должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, градоначальник дал поручение проработать вопрос об организации ярмарки валенок и шерстяных изделий. По предварительным данным, это мероприятие пройдет 7 марта в ДК по ул. Титова.

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Источник: adm-saransk.ru