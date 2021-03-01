В Саранске продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

В Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

В городе проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима на объектах потребительского рынка и в общественном транспорте.

За минувшую неделю был проведен мониторинг 85 объектов торговли, сферы услуг, общественного питания и аптек. Было составлено два акта фиксации нарушений в торговом комплексе «Ринг».

Продолжается проверка общественного транспорта и легкового такси. За минувшую неделю было проверено 293 единицы общественного транспорта. Было вынесено 159 замечаний, которые устранялись на месте. На нарушителей составлено 6 протоколов.

Кроме того, велась проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в такси. За прошедшую неделю было проверено 83 машины, вынесено 17 замечаний (из них 13 – на водителей), составлен один протокол.

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Источник: adm-saransk.ru