В исправительных учреждениях Мордовии прошел конкурс «А ну-ка, парни!»

В мужских исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс под названием «А ну-ка, парни!».

Главными целями указанного конкурса являются предоставление осужденным возможности самовыражения, проявления индивидуальных талантов и творческих способностей, профилактика правонарушений и организация занятости свободного времени осужденных.

Состязания проходили в несколько этапов. На первом этапе участники должны были представить себя, на втором – творческом – удивить жюри своими способностями, на третьем – продемонстрировать свой интеллект.

Комиссия, состоявшая из представителей администрации учреждений, оценивала участников по бальной системе.

Призеров и наиболее активных спортсменов в этот день ждали сладкие призы и приказы о поощрении.

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Источник: 13.fsin.su