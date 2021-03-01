В УФСИН РФ по Мордовии прошли сборы с психологами

В УФСИН РФ по Мордовии прошли очередные ежеквартальные учебно-методические сборы с психологами подведомственных учреждений.

В ходе указанных занятий были рассмотрены вопросы организации психологической работы с сотрудниками, пережившими воздействие психотравмирующих событий при решении служебных задач, психологического сопровождения сотрудников, состоящих в группе повышенного внимания, организации групповой психокоррекционной работы с осужденными в рамках подготовки к освобождению, особенности использования позитивной психотерапии в практической деятельности психологов.

До присутствующих были доведены актуальные требования документов. Были приняты зачеты по знанию требований нормативных документов.

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Источник: 13.fsin.su