В Мордовии осужденных готовят к жизни после освобождения

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

В ходе проведенного занятия были изучены конституционные нормы.

Донесенная информация была воспринята осужденными с интересом. В ходе занятия были даны ответы на интересующие осужденных вопросы.

Стоит отметить, что занятия по подготовке осужденных к освобождению способствуют повышению их образовательного уровня и готовности к жизни на свободе.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su