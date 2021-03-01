В Мордовии сотрудники уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в мероприятии «Полиция и дети»

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Полиция и дети» сотрудниками филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с полицейскими был проведен комплекс профилактических мероприятий, направленный на предупреждение антисоциального поведения трудновоспитуемых подростков, формирование у них позитивного мнения о деятельности правоохранительных органов и уважительного отношения к законодательству.

С учащимися старших классов образовательных учреждений были проведены правовые и профилактические беседы. До подростков была доведена информация об особенностях отбывания наказания несовершеннолетними лицами, о деятельности уголовно-исполнительной инспекции и других учреждений ФСИН.

В рамках проводимого мероприятия была осуществлена проверка мест концентрации несовершеннолетних, проведены профилактические беседы, направленные на разобщения данных групп, и инструктажи безопасности по правилам поведения несовершеннолетних при использовании социальных сетей.

Кроме того, в целях профилактики совершения преступлений и соблюдения установленных ограничений и обязанностей по месту жительства были посещены несовершеннолетние, состоящие на учете в УИИ и органах внутренних дел.

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Источник: 13.fsin.su