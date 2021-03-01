В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы

В УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с начальниками отделов безопасности, их заместителями, старшими инспекторами и инспекторами отделов безопасности, дежурными помощниками начальников учреждений и их заместителями.

Были рассмотрены следующие темы: «Действия дежурной службы учреждения при угрозе совершения террористического акта», «Об ответственности за пронос на режимную территорию средств мобильной связи и коммуникаций либо комплектующих к ним», «Организация досмотра лиц, прибывающих в учреждения, использование технических средств для обнаружения запрещенных предметов, применяемых ухищрений для их сокрытия», «Учет, контроль и хранение лакокрасочных материалов, технических и спиртосодержащих жидкостей, используемых в технологических процессах», «О порядке осуществления учета и хранения колюще-режущего и другого инструмента на объектах размещения и трудоиспользования осужденных в исправительных учреждениях», «Порядок документирования случаев применения физической силы и специальных средств».

В ходе проведения сборов было проверено оформление и ведение тетрадей по служебной подготовке, приняты зачеты (в форме тестирования) по порядку применения физической силы, специальных средств.

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Источник: 13.fsin.su