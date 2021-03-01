В Чамзинском районе мужчина подозревается в убийстве сожительницы

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей сожительницы.

На минувших выходных в посёлке Комсомольский 31-летний мужчина и его 25-летняя сожительница гостили у знакомых. В гостях между сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина избил девушку деревянным бруском. Затем подозреваемый повел пострадавшую домой. По пути девушка скончалась от полученных в результате избиения травм.

В отношении 31-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Мордовии, ударившая ножом бывшего гражданского мужа, предстанет перед судом.

Источник: 13.мвд.рф