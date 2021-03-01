В Чамзинском районе загорелся автомобиль

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Вечером 28 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица 1-й Микрорайон, загорелся автомобиль марки ВАЗ-21099. Пламя повредило салон транспортного средства на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru