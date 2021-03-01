В феврале жители Мордовии перечислили мошенникам более 10 миллионов рублей

В феврале нынешнего года в Мордовии 98 местных жителей стали жертвами мошенников.

В общей сложности на протяжении второго месяца нынешнего года жители Мордовии перечислили мошенникам под различными предлогами 10,095 млн рублей.

Более половины из упомянутой суммы пострадавшие лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание или оформление на них кредита. Оставшиеся денежные средства граждане потеряли во время покупки или продажи различных товаров на сайтах.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф