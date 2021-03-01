Житель Дубенского района пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении пистолета

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Дубенского района, обвиняемого в незаконном хранении самодельного пистолета.

В нежилом доме родственников 35-летнего жителя указанного района полицейские обнаружили самодельный дульнозарядный пистолет, а в жилище мужчины были изъяты восемь патронов. По словам гражданина, боеприпасы он нашел много лет назад в лесу, когда находился на охоте.

Как пояснил обвиняемый, оружие он изготовил сам примерно в 1998 году, когда был подростком. После этого он спрятал его за печкой и хранил в течение всего этого времени.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Дубенского района находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в феврале жители Мордовии перечислили мошенникам более 10 миллионов рублей.

Источник: 13.мвд.рф