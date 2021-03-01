В Мордовии сотрудникам полиции напомнили об особенностях оказания первой помощи

В целях повышения уровня профессиональной подготовки при ММО МВД России «Темниковский» преподаватели Темниковского медицинского колледжа Галина Родина и Игорь Исайкин провели для полицейских занятия по оказанию первой помощи.

Участники лекции не только освежили уже имеющиеся теоретические знания, но и смогли применить их на тренажере-манекене.

Полицейские поблагодарили организаторов занятий за полученные знания и подчеркнули значимость проведения таких лекций на постоянной основе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы.

Источник: 13.мвд.рф