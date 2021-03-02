В Саранске в результате пожара пострадала женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 28 февраля. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №45, расположенного по адресу – улица Попова.

В результате пожара пострадала гражданка 1975 года рождения. Женщина получила ожоги рук первой степени. От госпитализации гражданка отказалась.

Огонь повредил кухонную мебель на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru