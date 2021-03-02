Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в убийстве жены

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своей супруги.

В начале декабря прошлого года 57-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 53-летней супругой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил жену кулаком по лицу, вследствие чего последняя упала, потеряв равновесие. Затем обвиняемый нанес супруге около 15 ударов табуретом, а после этого надавил ногой в область шеи и груди. Пострадавшая скончалась.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф