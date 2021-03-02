Сотрудники одного из министерств Мордовии подозреваются в превышении полномочий

Следственным отделом по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства спорта, молодежной политики и туризма республики.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, выявившей нарушения при поставке спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в шести районах Мордовии.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Источник: mordovia.sledcom.ru