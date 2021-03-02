Мордовия получит деньги для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Мордовия получит из федерального бюджета межбюджетные трансферты в размере 939 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

Кроме того, более 93 млн рублей будет направлено на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru