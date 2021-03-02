Жители Мордовии хранят в банках более 80 миллиардов рублей

На счетах и вкладах в банках у жителей Мордовии находится около 81 млрд рублей.

Указанные данные имели место по состоянию на 1 января 2021 года. По сравнению с той же датой прошлого года рассматриваемый показатель вырос почти на 7%.

Хранить деньги подавляющее большинство жителей Мордовии предпочитают в рублях. Рублевые депозиты в общем объеме составляют 94% (в целом по России — 79%). За год размер рублевых депозитов увеличился почти на 6%, достигнув 76,1 млрд рублей на начало текущего года.

Объем вкладов в иностранной валюте увеличился почти на 25%. Сейчас он составляет 4,6 млрд рублей.

Также читайте о том, что Мордовия получит деньги для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: mordovmedia.ru