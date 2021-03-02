Аэропорт Саранска в конце марта перейдет на весенне-летнюю навигацию

С 28 марта аэропорт Саранска перейдет на весенне-летнюю навигацию.

С указанной даты авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы по маршруту Краснодар — Саранск — Минеральные Воды. Данные рейсы будут выполняться два раза в неделю. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям.

Из Краснодара самолет будет вылетать в 08:00. В Саранске воздушное судно будет приземляться в 10:00. На 10:50 запланирован вылет в Минеральные Воды, где воздушное судно будет совершать посадку в 12:50.

Из Минеральных вод в Саранск самолет будет отправляться в 13:40, прибытие запланировано на 15:40. Из Мордовии в Краснодар вылет намечен на 16:30. На Кубань самолет прибудет в 18:35.

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Источник: mordovmedia.ru