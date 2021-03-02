В Мордовии 3 марта пройдет проверка системы оповещения

В Мордовии 3 марта будет проводиться проверка системы оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, а также с замещением обязательных общероссийских цифровых телеканалов и радиоканалов.

С 10:40 до 10:43 будет проведен запуск электросирен и громкоговорителей, а с 10:43 до 10:44 перехват каналов.

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радиоприемники и телевизоры на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что аэропорт Саранска в конце марта перейдет на весенне-летнюю навигацию.

Источник: 13.mchs.gov.ru