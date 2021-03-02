Артем Здунов провел рабочую встречу с президентом Федерации тенниса России

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 1 марта провел рабочую встречу с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

Шамиль Тарпищев прибыл в республику несколько дней назад на открытие первых за долгое время международных соревнований по большому теннису.

Артем Алексеевич и Шамиль Анвярович обсудили подготовку к предстоящим соревнованиям и развитие спорта в Мордовии.

Учитывая, что в Саранск приедут теннисисты со всей России и из стран Европы, туристическая отрасль региона должна будет предложить лучшее.

Президент Федерации тенниса России заявил о намерении помочь в организации и проведении в республике международных соревнований по различным видам спорта.

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Источник: e-mordovia.ru