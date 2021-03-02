Жительница Зубово-Полянского района обвиняется в краже денег у гражданского мужа

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже денежных средств у своего гражданского супруга.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 32-летняя жительница указанного района взяла кредит в одной из финансовых организаций. Женщина не смогла в установленный срок погасить долг из-за отсутствия денег. Гражданка решила перечислить денежные средства для оплаты кредита с банковской карты гражданского супруга, но без его ведома. Установив мобильное приложение банка, обвиняемая перевела со счета сожителя на счет своей подруги 30 тыс. рублей. Последняя, не зная о том, что имело место похищение, перечислила денежные средства на счет финансовой организации.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф