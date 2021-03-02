Артем Здунов дал поручение развивать экотуризм в Ичалковском районе

В рамках рабочей поездки в Ичалковский район временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил ряд предприятий агропромышленного комплекса.

Директор общества «Агромир», расположенного в селе Рождествено, Николай Пантюшин рассказал руководителю региона о своем хозяйстве, показал животноводческий комплекс на 600 голов дойного стада и молочное производство. За последние шесть лет поголовье скота возросло почти в пять раз, было построено новое помещение для молодняка. Общий объем инвестиций за этот период составил более 1 млрд рублей.

В Оброчном Артем Здунов побывал на площадке «Агропромсервиса» - предприятия, образованного на базе бывшего государственного конезавода. Помимо выращивания крупного рогатого скота, производства зерновых и сахарной свеклы, здесь занимаются разведением лошадей. Сейчас на конезаводе насчитывается более сотни животных.

Говоря с руководителем коневодческой фермы Владимиром Нужновым, Артем Здунов отметил большой потенциал конезавода по привлечению туристов и констатировал тот факт, что эти возможности упускаются. Руководитель региона дал поручение заместителю министра спорта, молодежной политики и туризма республики разработать план по привлечению туристов в район.

На семейной ферме Коршуновых в селе Дубровское главе региона рассказали о том, что удалось сделать за 10 лет работы, в том числе, участвуя в программе развития фермерских хозяйств Мордовии.

В селе Кергуды Артем Здунов осмотрел животноводческую ферму общества «Дружба». В прошлом году здесь было завершено строительство нового комплекса на 1200 голов дойного стада, поголовье скота возросло почти до 5 тыс. голов. Сейчас здесь работают около 200 человек.

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Источник: e-mordovia.ru