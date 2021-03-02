В Ковылкино 33-летний мужчина на улице напал на 16-летнюю девушку

В Ковылкино был задержан мужчина, который напал на девушку.

Днём 28 февраля на одной из улиц указанного населенного пункта 33-летний мужчина напал на ранее незнакомую ему 16-летнюю девушку. Приставив к туловищу пострадавшей нож, гражданин потащил несовершеннолетнюю к зданию физкультурно-оздоровительного комплекса, возле которого совершил в её отношении преступление, посягающее на половую неприкосновенность. Девушке в определенный момент удалось вырваться и убежать.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru