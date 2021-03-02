Артем Здунов посетил предприятия в Ичалковском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил предприятия переработки в Ичалковском районе.

Сыродельному комбинату, расположенному в указанном районе, уже более 90 лет. Руководителю региона доложили о результатах за прошедший год. Предприятие выпустило 10,5 тыс. тонн сыра на сумму 4,3 млрд рублей.

Также Артем Здунов осмотрел производственные площадки компании «Протеин», которая выпускает концентрат сывороточных белков с 80%-ной долей белка, использующийся в пищевой промышленности и для создания спортивного питания. За прошлый год здесь выработали более 558 тонн продукции.

Руководитель региона также посетил спиртовой завод «Кемлянский», где ознакомился с производственными возможностями реконструированного предприятия. Артему Здунову рассказали и о том, что посещение завода, являющегося объектом 1828 года постройки с интереснейшей историей, планируют включить в туристический маршрут Ичалковского района.

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Источник: e-mordovia.ru