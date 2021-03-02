В Мордовии обсудили подготовку к паводку

На заседании правительства Мордовии были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему паводку.

В этом году период разлива рек прогнозируется в начале апреля. В зону возможного подтопления попадают 57 населенных пунктов, 9 низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 километров.

Исполняющий обязанности главы регионального правительства Владимир Сидоров поручил предметно проработать вопросы готовности республики к паводку в части обследования и подготовки гидротехнических сооружений, своевременной отсыпки обочин автодорог, находящихся в зоне подтопления, и обеспечения запасов материально-технических, продовольственных средств.

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Источник: e-mordovia.ru