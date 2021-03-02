В Рузаевке был задержан житель Удмуртии, подозреваемый в краже

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Удмуртии, который подозревается в совершении кражи.

Некоторое время назад 33-летний житель Удмуртии, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, приехал в Мордовию на заработки. В определенный момент мужчина решил отправиться в Нижегородскую область, где планировал больше заработать. Денег на покупку билета до упомянутого региона у подозреваемого не было, по причине чего он отправился в магазин бытовой химии, расположенный возле вокзала, и похитил четыре флакона духов, которые намеревался перепродать. На вокзале мужчину задержали стражи порядка. Сумма причиненного магазину ущерба составила 10 тыс. рублей.

Житель Удмуртии полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф