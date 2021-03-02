В Мордовии сотрудницы МВД приняли участие в личном первенстве по двоеборью

В МВД по Мордовии в преддверии Международного женского дня состоялось личное первенство по двоеборью среди сотрудниц органов внутренних дел.

Участие в соревнованиях приняли 40 женщин, служащих в подразделениях республиканского МВД и территориальных органах на районном уровне.

Сотрудницы полиции продемонстрировали свою скорость и выносливость в беге на 1000 метров, а также с уверенностью и профессионализмом поразили мишень десятью пулями в состязаниях по стрельбе из пистолета Макарова.

Объявление победителей и призеров и торжественное награждение состоятся на праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

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Источник: 13.мвд.рф