В Саранске в результате ДТП пострадал 27-летний парень

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний гражданин.

Происшествие произошло вечером 1 марта на улице А. Невского. По предварительной информации, 57-летний гражданин, который находился за рулем микроавтобуса марки «Луидор», во время пересечения перекрестка на запрещающий сигнал светофора врезался в автомобиль марки «Киа-Рио».

Пострадал 27-летний водитель «Киа». Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф