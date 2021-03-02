В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 1 марта на улице Электронной сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2114. За рулем транспортного средства находился 21-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место остановки машины была вызвана СОГ ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф