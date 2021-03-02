Жительница Саранска оклеветала бывшего возлюбленного

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая несколько раз укусила свою бабушку и оклеветала бывшего парня.

В декабре минувшего года 20-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с сообщением о том, что из её кошелька были похищены денежные средства в сумме 10,3 тыс. рублей. Также девушка заявила, что к краже причастен её бывший возлюбленный. Полицейские выяснили, что на самом деле никто преступление, о котором сообщила заявительница, не совершал. Девушка призналась, что решила оклеветать парня из-за былых обид.

Кроме того, выяснилось, что горожанка несколько раз укусила свою 58-летнюю бабушку во время ссоры. Конфликт произошел из-за того, что пострадавшая упрекнула девушку в том, что её поведение не соответствует общепринятым нормам.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 20-летней горожанки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф