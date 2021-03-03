В Мордовии проводится проверка после получения информации об отравлении школьников

В Мордовии по сообщениям СМИ об отравлении школьников в Рузаевке была организована проверка.

Накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Рузаевки у нескольких учеников появились признаки кишечной инфекции. По предварительным данным, 1 марта в школу не пришли 50 учеников, один был госпитализирован в медицинское учреждение.

СУ СК РФ по Мордовии для проверки указанных обстоятельств была организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка обеспечения надлежащего режима питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: mordovia.sledcom.ru