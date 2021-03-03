В центре Саранска 4 и 5 марта ограничат стоянку транспортных средств

В центральной части Саранска 4 и 5 марта будет ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 4 марта до 17:00 5 марта будет исключена стоянка транспортных средств на территории, прилегающей к ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36), на парковках в районе здания АКБ «Актив банк» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а), на внутренней парковке ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36), въезд со стороны ул. Коммунистической.

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

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Источник: adm-saransk.ru