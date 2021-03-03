Житель Краснослободского района обвиняется в незаконном хранении наркотиков

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

В январе нынешнего года в подвале дома 36-летнего жителя указанного района стражи порядка обнаружили и изъяли наркотики растительного происхождения массой более 28 г.

Обвиняемый сообщил, что в октябре прошлого года он нарвал дикорастущее растение на своем огороде, после чего высушил, часть измельчил и оставил на хранение для личного употребления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Краснослободского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф