В Саранске пойдет под суд житель Саратова, обвиняемый в мошенничестве

В Саранске предстанет перед судом 22-летний житель Саратова, обвиняемый в мошенничестве.

В начале декабря прошлого года обвиняемый на личном автомобиле приехал в Саранск с целью совершения преступлений мошеннического характера. Парень на различных сайтах обнаружил объявления о продаже подержанных мобильных телефонов общей стоимостью более 70 тыс. рублей. Молодой человек лично встречался с продавцами. Последним парень передавал часть оплаты наличными, а оставшуюся сумму предлагал перевести в режиме онлайн. Пострадавшим обвиняемый показывал, как он на своем смартфоне перечисляет деньги, но, как оказалось, это была лишь обучающая программа, которую сложно отличить от настоящего приложения без детального ознакомления. Молодой человек заявлял, что деньги будут зачислены на счет в течение суток, а затем уходил, забрав с собой мобильный телефон.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саратова в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф