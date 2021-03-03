В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Вечером 2 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовские Парки. На улице Кирова загорелся двухквартирный жилой дом №45. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 260 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru