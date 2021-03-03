Неизвестная мошенница оставила без денег студентку из Саранска

В Саранске студентка музыкального училища стала жертвой неизвестной мошенницы.

Некоторое время назад дедушка 19-летней пострадавшей разместил на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду гаража. С мужчиной в кратчайшие сроки вышла на связь неизвестная гражданка. Последняя заявила о намерении арендовать гараж на два месяца и предложила перечислить оплату в режиме онлайн. Мужчина попросила о помощи 19-летнюю внучку, поскольку у него нет банковского счета. Девушка продиктовала незнакомке данные своей банковской карты, а также выполнила ряд операций через терминал, следуя указаниям мошенницы. После этого со счета пострадавшей были списаны денежные средства в сумме 6859 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф