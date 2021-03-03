В Мордовии из незаконного оборота изъяли три поддельные денежные купюры

В Мордовии из незаконного оборота были изъяты три поддельные денежные купюры.

Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей поступила из продуктового магазина, расположенного в посёлке Зубова Поляна.

Ещё одна подделка номиналом 5 тыс. рублей поступила из магазина, расположенного в Саранске.

Фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей поступила из салона связи, также расположенного в Саранске.

Полицейские возбудили уголовные дела по данным фактам.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф