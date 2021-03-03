В Мордовии представители общественности посетили места принудительного содержания граждан в органах внутренних дел

Органами внутренних дел Мордовии совместно с представителями общественных правозащитных организаций на постоянной основе проводятся проверки условий пребывания, соблюдения прав человека в местах принудительного содержания территориальных органов МВД России на районном уровне.

Члены ОНК республики Вадим Самылин и Владимир Меньшойкин посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

В рамках посещения общественники ознакомились с основаниями и сроками помещения несовершеннолетних в ЦВСНП, условиями пребывания несовершеннолетних, проводимой сотрудниками учреждения работой.

В ходе посещения спецприемника УМВД было проверено материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение и соблюдение прав граждан. На момент проверки в учреждении содержалось 17 человек. Члены ОНК побеседовали с ними об условиях содержания, жалоб не поступило.

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Источник: 13.мвд.рф