В Саранске произошел пожар в строящемся доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в строящемся доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 2 марта. На территории ЖК «Макс», расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелась одна из квартир строящегося дома №2.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 80 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru