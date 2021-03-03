Четыре жителя Краснослободского района подозреваются в краже имущества со склада предприятия

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые подозреваются в краже имущества со склада предприятия.

В декабре прошлого года четыре парня в возрасте от 18 до 22 лет, сорвав замок складского помещения одного из предприятий указанного района, в течение нескольких дней похитили электрические двигатели, циркуляционные насосы, сварочные аппараты и иное имущество.

Часть похищенного молодые люди сдали на металлолом, реализовали знакомым, а от оставшегося просто избавились.

Парни полностью признали свою вину и частично возместили ущерб предприятию.

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Источник: 13.мвд.рф