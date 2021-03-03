В Зубово-Полянском районе 18-летний местный житель пойдет под суд по обвинению в краже

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в краже кассового аппарата.

В январе 18-летний житель села Покровские Селищи в ночное время возвращался домой через село Каргал, где обратил внимание на один из торговых павильонов. Молодой человек подошел к помещению, взломал замок и похитил кассовый аппарат, в котором, как обвиняемый выяснил позже, не было денег.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении парня находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф