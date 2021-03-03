В Темниковском районе загорелся жилой дом

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло утром 2 марта на территории населенного пункта Русское Тювеево. На улице Почтовой загорелся жилой дом №6. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар в строящемся доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru