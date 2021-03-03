Неизвестные мошенники оставили без денег предпринимателя из Рузаевки

В Рузаевке предприниматель, решивший приобрести дом, стал жертвой неизвестных мошенников.

Некоторое время назад 50-летний житель Рузаевки, являющийся предпринимателем, на сайте бесплатных объявлений обнаружил публикацию о продаже частного жилого дома. Мужчина связался с автором объявления. Последний попросил перечислить предоплату в размере 30 тыс. рублей. После перевода денег мужчина попросил продавца о личной встрече и осмотре дома. Последний в ответ на это попросил перечислить ещё 100 тыс. рублей, заявив, что в первый раз пострадавший неправильно расслышал сумму. После этого предприниматель самостоятельно поехал в район расположения дома, но по указанному в объявлении адресу увидел совсем другое строение. Затем пострадавший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф