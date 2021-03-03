В Саранске два студента подозреваются в краже снегоката

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух студентов, которые подозреваются в краже снегоката.

Некоторое время назад два студента автомеханического техникума 2002 и 2005 годов рождения зашли в подъезд жилого дома, чтобы распить спиртные напитки. Молодые люди похитили оставленный на лестничной площадке снегокат.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парней.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф