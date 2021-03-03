В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические рейды

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с органами местного самоуправления, сотрудниками ОП МВД России «Чамзинский» и волонтерами были проведены профилактические рейды в селе Апраксино, селе Наченалы Апрасинского сельского поселения и посёлке Комсомольский Чамзинского района.

В ходе указанного мероприятия посетили 15 многоквартирных жилых дома, 52 квартиры, 7 индивидуальных жилых домов, проинструктировано 194 человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru